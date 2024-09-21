В Черниговской области мотоциклист разбился о трактор, его 13-летняя пассажирка оказалась в больнице

На въезде в село Охрамиевичи Корюковской громады на Черниговщине произошло смертельное ДТП с участием двух несовершеннолетних.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Как говорится в сообщении, 15-летний водитель мотоцикла столкнулся с буксировавшим бочку трактором.

В результате парень погиб на месте, а его 13-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в больницу.

В настоящее время правоохранители расследуют уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, на Прикарпатье 22-летняя водитель микроавтобуса насмерть сбила мужчину.

А на Буковине в смертельной аварии погиб 12-летний велосипедист. Правоохранители установили, что на парня наехал 60-летний водитель.

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