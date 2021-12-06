В Черниговской области мусоровоз насмерть переехал 6-летнюю девочку

Ребенок получил смертельные травмы.

В Нежине вблизи остановки общественного транспорта мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.

Об этом говорится в сообщении Черниговской полиции.

Предварительно известно, что девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами уезжал мусоровоз, который задел ребенка.

Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза.

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего), наказываемые лишением свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Напомним, в Долгинцевском районе Кривого Рога водитель "Газели" сбил двух стоящих в районе разделительной полосы пешеходов. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где их переехал грузовик. Пешеходами были 33-летняя женщина и 5-летний сын. Женщина погибла на месте.

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