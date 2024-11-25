В Черниговской области мужчина хотел подорвать родного брата на растяжке

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Черниговской области полицейские задержали 68-летнего мужчину, пытавшегося убить своего родного брата.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Оперативники уголовного розыска областной полиции вместе с уголовным блоком козелецкой полиции выяснили, что мужчина намеревался убить брата из-за давних неприязненных отношений. С этой целью он установил растяжку с гранатой Ф-1 в совместном дачном хозяйстве, расположенном в Остерской общине Черниговского района.

О взрывоопасном предмете в полицию обратился 64-летний житель Киева, обнаруживший гранату во дворе родительского дома в селе Остер. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, сотрудники криминальной полиции отделения №1 (поселок Козелец), оперативники управления уголовного розыска и специалисты взрывотехнической службы областного полицейского главка.

Напомним, в Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры. Мотивом преступления стал конфликт между братьями по поводу права собственности на жилье. Подозреваемый, обвиняемый в ряде тяжких преступлений, был направлен в суд.

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