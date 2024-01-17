В Черниговской области мужчина сам пришел в ТЦК, но отказался от мобилизации: его осудили

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили участника боевых действий за уклонение от мобилизации. Мужчина пришел в ТЦК, чтобы трудоустроиться, но там ему вручили боевую повестку.

Об этом идет речь в приговоре Городнянского районного суда Черниговской области.

По данным суда, мужчина в апреле 2023 года пришел в военкомат. Он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии. Тогда же мужчина получил боевую повестку для отправки в воинскую часть, однако уклонился от службы.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что сам пришел в ТЦК, поскольку, чтобы трудоустроиться, ему нужно было стать на учет. Там он прошел ВЛК и получил боевую повестку. Мужчина отметил, что уклонился от мобилизации, поскольку является участником АТО и боялся возвращаться на фронт. Также в день отправки на службу у него разболелся желудок, из-за чего он обратился к семейному врачу.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, Зеленский считает, что в Украине нельзя просто "дышать воздухом".

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