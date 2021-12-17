В Черниговской области мужчину зажало частями механизма трактора

Спасатели деблокировали пострадавшего мужчину.

В Черниговской области в поле возле одного из сел травмировался местный мужчина. Потерпевшего зажало подвижными частями карданного вала трактора "МТЗ-80".

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

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Инцидент произошел 16 декабря возле села Полесское Остерской общины. Работник местного предприятия зажал во время проведения сельскохозяйственных работ.

Для работ по деблокированию пострадавшего привлекли спасателей. Травмированного 49-летнего работника госпитализировали в больницу.

Мужчине сделали операцию. Сейчас угрозы его жизни нет.

Напомним, на Буковине под трактор попали супруги – 48-летняя женщина погибла.

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