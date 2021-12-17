В Черниговской области мужчину зажало частями механизма трактора

Спасатели деблокировали пострадавшего мужчину.
В Черниговской области в поле возле одного из сел травмировался местный мужчина. Потерпевшего зажало подвижными частями карданного вала трактора "МТЗ-80".
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Инцидент произошел 16 декабря возле села Полесское Остерской общины. Работник местного предприятия зажал во время проведения сельскохозяйственных работ.
Для работ по деблокированию пострадавшего привлекли спасателей. Травмированного 49-летнего работника госпитализировали в больницу.
Мужчине сделали операцию. Сейчас угрозы его жизни нет.
Напомним, на Буковине под трактор попали супруги – 48-летняя женщина погибла.
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