В Черниговской области на мебельной фабрике прогремел мощный взрыв: огнем охватило 200 "квадратов" территории

В Черниговской области на мебельной фабрике прогремел мощный взрыв: огнем охватило 200 "квадратов" территории

Ликвидацией возгорания продолжают заниматься спасатели.

В Черниговской области днем 9 января прогремел взрыв. На мебельной фабрике взорвался отопительный котел.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось в 14:30 в городе Нежин. Там на территории мебельной фабрики взорвался отопительный котел. В результате чего в котельной произошел пожар — огонь охватил 200 “квадратов”. Пламя впоследствии перешло на крышу здания.

В 16:07 пожар удалось локализовать. Ликвидацией возгорания продолжают заниматься спасатели.

"Предварительно, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: человек выпал из окна.

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