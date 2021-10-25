В Черниговской области на посту в воинской части застрелился военный-срочник

В Черниговской области на посту в воинской части застрелился военный-срочник

Военный сделал выстрел из штатного автомата АК-74, когда нес службу в карауле.

В Черниговской области в ночь на воскресенье, 24 октября, в 169-м учебном центре "Десна" застрелился срочный военнослужащий.

Об этом сообщил заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению воинской части Александр Сагайдак, пишет "Общественное".

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По его словам, военный выстрелил из штатного автомата АК-74, когда нес службу в карауле, охранявшем склады. Его тело обнаружила смена, прибывшая на пост.

Отмечается, что погибшему было 23 года, он родом из Днепропетровской области. До дембеля парню оставался месяц. В то же время на службе, заявил Сагайдак, военный характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял.

Причины самоубийства пока неизвестны, ведется расследование.

Только в апреле в военном учебном центре "Десна" застрелился военнослужащий-контрактник 1996 года рождения. Он выстрелил себе в голову из АК-74. Пуля для рокового выстрела была у него с собой.

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