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В Черниговской области не смогли запретить деятельность УПЦ МП: какая причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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В Черниговской области не смогли запретить деятельность УПЦ МП: какая причина

В Черниговской области не смогли запретить деятельность УПЦ МП. Фото: Нежинский горсовет.

Деятельность УПЦ МП не смогли запретить в Нежине.

На Черниговщине Нежинский городской совет 20 июня на сессии не смог запретить на своей территории деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"Вопрос о запрете деятельности Украинской православной церкви на территории Нежинской объединенной территориальной громады не набрал необходимого количества голосов, и не был принят", — говорится в сообщении.

Напомним, в УПЦ МП могут отобрать главную святыню Донбасса.

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Дата публикации
Просмотры
644
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