В Черниговской области не смогли запретить деятельность УПЦ МП: какая причина

Деятельность УПЦ МП не смогли запретить в Нежине.
На Черниговщине Нежинский городской совет 20 июня на сессии не смог запретить на своей территории деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
"Вопрос о запрете деятельности Украинской православной церкви на территории Нежинской объединенной территориальной громады не набрал необходимого количества голосов, и не был принят", — говорится в сообщении.
Напомним, в УПЦ МП могут отобрать главную святыню Донбасса.
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