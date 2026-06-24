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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Черниговской области объявили принудительную эвакуацию: список населенных пунктов

Прямой запрос от военного командования заставил местные власти инициировать срочный вывоз сотен людей из приграничных общин.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Черниговская область

На Черниговщине принудительно эвакуируют жителей 19 пограничных сел

В конце июня 2026 года Совет обороны принял решение о принудительном вывозе гражданского населения из опасных приграничных районов Черниговской области для защиты людей от вражеских обстрелов. В общем, этот процесс должен полностью завершиться в течение ближайших двух месяцев.

О старте эвакуации и алгоритме действий власти в своем Telegram-канале официально сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Список населенных пунктов для эвакуации

Согласно решению Совета обороны, обязательной эвакуации подлежат села, расположенные в четырех территориальных общинах Черниговщины. Власти утвердили такой перечень:

  • Корюковское общество: Прибынь, Шишковка, Рудня;

  • Городнянская община: Лемешевка, Мощенко;

  • Новгород-Северская община: Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино;

  • Семеновская община: Газопроводное, Александровка.

Продолжение зимней эвакуации и алгоритм действий

Кроме новых 12 сел, власти продлили меры обязательной эвакуации еще из семи населенных пунктов, о выезде из которых объявляли еще зимой:

  • Горск в Сновском обществе

  • Бериловка в Городнянской общине ,

  • Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская в Новгород-Северской общине ,

  • Костобобров и Железный Мост в Семеновской общине .

По подсчетам администраций, во всех этих опасных зонах по-прежнему остается около тысячи жителей, среди которых 120 детей. Для всех людей гарантированно подготовили места для временного проживания.

«Алгоритм действий уже наработан: жителей проинформируют о местах сбора, все необходимые службы задействованы. Также утверждены эвакуационные маршруты и транспорт», — подчеркнул Вячеслав Чаус.

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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