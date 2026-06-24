В Черниговской области объявили принудительную эвакуацию: список населенных пунктов

На Черниговщине принудительно эвакуируют жителей 19 пограничных сел

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В конце июня 2026 года Совет обороны принял решение о принудительном вывозе гражданского населения из опасных приграничных районов Черниговской области для защиты людей от вражеских обстрелов. В общем, этот процесс должен полностью завершиться в течение ближайших двух месяцев.

О старте эвакуации и алгоритме действий власти в своем Telegram-канале официально сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Список населенных пунктов для эвакуации

Согласно решению Совета обороны, обязательной эвакуации подлежат села, расположенные в четырех территориальных общинах Черниговщины. Власти утвердили такой перечень:

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Корюковское общество: Прибынь, Шишковка, Рудня;

Городнянская община: Лемешевка, Мощенко;

Новгород-Северская община: Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино;

Семеновская община: Газопроводное, Александровка.

Продолжение зимней эвакуации и алгоритм действий

Кроме новых 12 сел, власти продлили меры обязательной эвакуации еще из семи населенных пунктов, о выезде из которых объявляли еще зимой:

Горск в Сновском обществе

Бериловка в Городнянской общине ,

Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская в Новгород-Северской общине ,

Костобобров и Железный Мост в Семеновской общине .

По подсчетам администраций, во всех этих опасных зонах по-прежнему остается около тысячи жителей, среди которых 120 детей. Для всех людей гарантированно подготовили места для временного проживания.

«Алгоритм действий уже наработан: жителей проинформируют о местах сбора, все необходимые службы задействованы. Также утверждены эвакуационные маршруты и транспорт», — подчеркнул Вячеслав Чаус.

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