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- Украина
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В Черниговской области объявили принудительную эвакуацию: список населенных пунктов
Прямой запрос от военного командования заставил местные власти инициировать срочный вывоз сотен людей из приграничных общин.
В конце июня 2026 года Совет обороны принял решение о принудительном вывозе гражданского населения из опасных приграничных районов Черниговской области для защиты людей от вражеских обстрелов. В общем, этот процесс должен полностью завершиться в течение ближайших двух месяцев.
О старте эвакуации и алгоритме действий власти в своем Telegram-канале официально сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Список населенных пунктов для эвакуации
Согласно решению Совета обороны, обязательной эвакуации подлежат села, расположенные в четырех территориальных общинах Черниговщины. Власти утвердили такой перечень:
Корюковское общество: Прибынь, Шишковка, Рудня;
Городнянская община: Лемешевка, Мощенко;
Новгород-Северская община: Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино;
Семеновская община: Газопроводное, Александровка.
Продолжение зимней эвакуации и алгоритм действий
Кроме новых 12 сел, власти продлили меры обязательной эвакуации еще из семи населенных пунктов, о выезде из которых объявляли еще зимой:
Горск в Сновском обществе
Бериловка в Городнянской общине ,
Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская в Новгород-Северской общине ,
Костобобров и Железный Мост в Семеновской общине .
По подсчетам администраций, во всех этих опасных зонах по-прежнему остается около тысячи жителей, среди которых 120 детей. Для всех людей гарантированно подготовили места для временного проживания.
«Алгоритм действий уже наработан: жителей проинформируют о местах сбора, все необходимые службы задействованы. Также утверждены эвакуационные маршруты и транспорт», — подчеркнул Вячеслав Чаус.