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В Черниговской области оккупанты расстреляли детский сад, многоэтажку и магазин

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В Черниговской области оккупанты расстреляли детский сад, многоэтажку и магазин

Facebook/Оперативное командование "Север"

К счастью, в результате обстрелов и пожаров никто не пострадал.

С двух часов ночи 28 февраля на Черниговщине в пятиэтажный дом, магазин и детский сад попали несколько боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Так, вражеский боеприпас влетел в пятиэтажный дом на улице Ремиснича. В результате чего на первом и втором этажах произошел пожар. Ликвидацией возгорания занимались спасатели.

Кроме того, снаряд попал и в здание магазина на центральном рынке на улице  Рыночная. Там тоже произошло возгорание, однако его потушили чрезвычайники.

Российские оккупанты боеприпасом также поцелили в здание детского сада на улице Ремиснича. 

К счастью, в результате обстрелов и пожара никто не пострадал.

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