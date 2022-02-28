В Черниговской области оккупанты расстреляли детский сад, многоэтажку и магазин

К счастью, в результате обстрелов и пожаров никто не пострадал.
С двух часов ночи 28 февраля на Черниговщине в пятиэтажный дом, магазин и детский сад попали несколько боеприпасов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Так, вражеский боеприпас влетел в пятиэтажный дом на улице Ремиснича. В результате чего на первом и втором этажах произошел пожар. Ликвидацией возгорания занимались спасатели.
Кроме того, снаряд попал и в здание магазина на центральном рынке на улице Рыночная. Там тоже произошло возгорание, однако его потушили чрезвычайники.
Российские оккупанты боеприпасом также поцелили в здание детского сада на улице Ремиснича.
К счастью, в результате обстрелов и пожара никто не пострадал.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькова, Одессы и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.