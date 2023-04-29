В Черниговской области оккупанты сбросили авиабомбу на человеческие дома: подробности

Оккупационная армия Российской Федерации ночью атаковала приграничные районы Черниговской и Сумской областей. В частности, оккупанты сбросили авиабомбу на дома людей на Черниговщине.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Отмечается, что оккупанты применяли управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и ракеты с вертолета.

"С 21:00 28 апреля до 08:00 29 апреля российские войска обстреляли приграничья Черниговской и Сумской области еще 11 раз", — говорится в сообщении.

По словам Председателя Черниговской ОВА Валерия Чауса, накануне поздно вечером оккупанты сбросили управляемую ФАБ-500 на дома мирных людей в Семеновке. По его словам, ранены трое мирных жителей городка, повреждены шесть домов. Кроме того, на месте попаданий возникли пожары.

"Обстрелы были в направлении сел Галагановка, Заречье (из артиллерии и РСЗО), Леоновка, Красный Хутор (ракеты из вертолётов).

В результате обстрела села Тимоновичи погиб мирный житель, ранен подросток, повреждены три дома, пожары", сообщил Чаус.

Напомним, на днях оккупационная армия сбросила управляемую авиабомбу с самолета "СУ-34" на приграничье Черниговской области — в районе Орликовка.

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