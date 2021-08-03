В Черниговской области от ожогов умерла 2-летняя девочка: родители не вызвали медиков

Полиция завела уголовное дело.
На Черниговщине умерла двухлетняя девочка в результате ожогов кипятком. Об этом полиции сообщили медики.
Трагедия произошла в одном из сел Бахмацкой городской общины, передает пресс-служба полиции Черниговской области.
В полиции выяснили, что ребенок случайно задел и перевернул ведро с кипятком на себя и получил ожоги еще 19 июля. Однако родители ребенка долго не обращались за помощью к врачам.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в Харьковской области умерла девочка, которой не исполнилось и трех месяцев. За ее жизнь боролись сначала районные врачи, а потом областные. Но спасти не смогли. Говорят — у девочки было тяжелое пищевое отравление.