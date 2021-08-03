В Черниговской области от ожогов умерла 2-летняя девочка: родители не вызвали медиков

В Черниговской области от ожогов умерла 2-летняя девочка: родители не вызвали медиков

Полиция завела уголовное дело.

На Черниговщине умерла двухлетняя девочка в результате ожогов кипятком. Об этом полиции сообщили медики.

Трагедия произошла в одном из сел Бахмацкой городской общины, передает пресс-служба полиции Черниговской области.

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В полиции выяснили, что ребенок случайно задел и перевернул ведро с кипятком на себя и получил ожоги еще 19 июля. Однако родители ребенка долго не обращались за помощью к врачам.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Харьковской области умерла девочка, которой не исполнилось и трех месяцев. За ее жизнь боролись сначала районные врачи, а потом областные. Но спасти не смогли. Говорят — у девочки было тяжелое пищевое отравление.

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