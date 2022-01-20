В Черниговской области памятник Ленину выставили на аукцион: сколько просят за "вождя"

В Черниговской области памятник Ленину выставили на аукцион: сколько просят за "вождя"

Желающие купить бронзовую скульптуру могут подать предложения до 26 января.

В Новгороде-Северском (Черниговская область) на аукцион был выставлен демонтированный памятник Владимиру Ленину. Его начальная стоимость составляет около 394 тысяч гривен.

Бронзовую скульптуру весом 4200 килограммов и высотой 5 метров выставили на аукцион на площадке Prozorro. Он состоится через неделю, пишет "Суспільне".

Все желающие купить скульптуру могут подавать свои предложения до 26 января.

Новгород-Северский памятник Ленину стал последним, демонтированным в Украине (за исключением оккупированных территорий). Это произошло 8 октября 2016 года.

В Тернополе попали яйцом в памятник Степану Бандере | Новости Украины

Напомним, в столице демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, стоявший в сквере на улице Маршала Якубовского, 8.

Читайте также: