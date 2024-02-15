В Черниговской области пенсионерка полгода сдавала РФ позиции ВСУ, движение техники и полеты авиации

В Черниговской области к 5 годам лишения свободы приговорили пенсионерку, которая с сентября 2022 по апрель 2023 года сдавала России позиции ВСУ и данные о передвижении военной техники.

Об этом говорится в приговоре Сребнянского районного суда Черниговской области.

По данным суда, пенсионерка от 28.09.2022 до 05.04.2023 передавала в Россию информацию о времени и направлении полетов военных самолетов ВС ВС Украины, перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины (живой силы и военной техники, имеющихся укрепрайонов) на территории Прилукского района Черниговская область.

На суде женщина вину признала и раскаялась. Суд признал женщину виновной по ч.2 ст.114-2 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Одессе к испытательному сроку приговорили проукраинского блоггера, публиковавшего в Сети блокпосты ВСУ и снимавшего на видео полеты истребительной авиации, что могло навредить украинским защитникам.

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