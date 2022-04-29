В Черниговской области под завалами разрушенных домов обнаружили двух погибших людей

По состоянию на утро 29 апреля идет разминирование территории Черниговской области и разборка завалов.
За сутки пиротехники обезвредили 171 взрывоопасный предмет в Черниговской области, а также обнаружили под завалами домов двух погибших людей.
Об этом сообщили в ГСЧС в Черниговской области.
Всего с начала военных действий изъято 17 969 взрывоопасных предметов.
Также чрезвычайники сообщили, что за последние сутки в области зарегистрировано 6 пожаров, не связанных с боевыми действиями: 2 — в жилом секторе, 2 — на природных объектах, 1 — на транспорте.
За минувшие сутки спасатели 4 раза привлекались к оказанию помощи, в том числе 2 раза – для разбора конструкций разрушенных домов. Обнаружено тела двух погибших людей.
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