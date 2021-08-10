В Черниговской области подтвердили штамм "Дельта", выявлено 10 случаев заболевания

Во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС обсудили план действий.

В Черниговской области зафиксировали 10 случаев заражения COVID-штаммом "Дельта".

Об этом во вторник, 10 августа, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева о выявленных 10 случаях заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", — написал он в Facebook.

Он добавил, что во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС обсудили план действий.

"Сейчас ситуация под контролем. Впрочем, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано", — подчеркнул глава области и призвал жителей соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вакцинироваться.

Напомним:

Ранее во Львовской области зарегистрировали 7 случаев нового и гораздо более опасного штамма коронавируса "Дельта". Из семи пациентов, инфицированных "Дельтой", двое вернулись из России, двое — из Великобритании, один — из США.

нового и гораздо более опасного штамма коронавируса "Дельта". Из семи пациентов, инфицированных "Дельтой", двое вернулись из России, двое — из Великобритании, один — из США. Индийский штамм коронавируса "Дельта" орпределять пока имеют мощности не все области. Изменить эту ситуацию в Минздраве надеются до осени.

Изменить эту ситуацию в Минздраве надеются до осени. В свою очередь главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

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