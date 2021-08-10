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В Черниговской области подтвердили штамм "Дельта", выявлено 10 случаев заболевания

В Черниговской области подтвердили штамм "Дельта", выявлено 10 случаев заболевания

УНИАН

Во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС обсудили план действий.

В Черниговской области зафиксировали 10 случаев заражения COVID-штаммом "Дельта".

Об этом во вторник, 10 августа, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева о выявленных 10 случаях заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", — написал он в Facebook.

Он добавил, что во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС обсудили план действий.

"Сейчас ситуация под контролем. Впрочем, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано", — подчеркнул глава области и призвал жителей соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вакцинироваться.

Напомним:

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