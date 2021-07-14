В Черниговской области поезд переехал мужчину: подозревают самоубийство

В результате инцидента погиб мужчина.

В Черниговской области поезд сообщением "Чернигов — Ивано-Франковск" сбил человека. Движение поездов на этом участке временно приостановлено.

Об этом сообщает полиция области.

Известно, что трагедия произошла 14 июля около 15:00. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд. Возраст погибшего пока неизвестен.

На месте сейчас работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа. До окончания проведения следственных действий на месте происшествия движение поездов на этом участке приостановлено.

Напомним, во Львовской области поезд сбил насмерть 68-летнего жителя села Созань. Трагедия произошла около 100 м от остановки "с. Бачина".

А в Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал 15-летнего парня, который пересекал железнодорожные пути.

Как сообщалось, в Раздельной Одесской области грузовой поезд сбил 42-летнего местного жителя, когда он пересекал пути по железнодорожному переходу возле вокзала. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой.

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