В Черниговской области повреждено более 600 км дорог в результате боевых действий: как восстанавливается регион

В Черниговской области повреждено более 600 км дорог в результате боевых действий: как восстанавливается регион

За время боевых действий в Черниговской области было повреждено 626 км дорог и разрушено 20 мостов.

Сейчас область продолжает восстанавливаться после вторжения оккупантов.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, в Чернигове чрезвычайники завершили разбирать завалы на стадионе имени Гагарина и на улице Вячеслава Чорновила.



В то же время, дорожники постепенно расчищают трассу М-01. После ожесточенных боев здесь было немало сожженной техники оккупантов, обломков от снарядов. Уже очищено 25 км.

Два разрушенных моста в селах Смолин и Киселевка сейчас находятся на этапе временного восстановления.

Напомним, в субботу, 16 апреля, на разрушенном российскими оккупантами стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове сыграли в футбол.

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