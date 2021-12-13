В Черниговской области появятся три новых индустриальных парка

Предприятия "Автодеталь" и "Пожмашина" планируют создание индустриальных парков, в которых они станут якорными инвесторами.

В Черниговской области готовится создание трех новых индустриальных парков.

Об этом сообщил заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Дмитрий Иванов, выступая на III форуме индустриальных парков.

"Индустриальные парки хорошо подходят для развития таких регионов как Черниговская область – с небольшой густотой населения и приграничными территориями. И мы будем прикладывать максимум усилий в этом направлении", - сказал он.

По данным облгосадминистрации, предприятия "Автодеталь" и "Пожмашина" планируют создание индустриальных парков, в которых они станут якорными инвесторами. Также рассматривается создание ИП на базе предприятия "Славянские обои".

"Чтобы индустриальные парки не были созданы просто на бумаге, мы идем по якорным инвесторам, где рядом есть точка роста. У нас маленькая густота населения, но нужны рабочие места и локализация для нашего местного производителя",- подчеркнул замглавы Черниговской ОГА.

Ранее заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский отмечал заинтересованность местных властей в создании и развитии индустриальных парков. Вместе с тем, по его словам, данный инструмент не сможет эффективно работать без финансовых, налоговых и таможенных стимулов, которые являются общепринятой мировой практикой.

В настоящее время рассмотрения в сессионном зале парламента ожидают законопроекты №5688 и №5689, создающие благоприятные условия для притока инвестиций в промышленность через индустриальные парки. С этой целью предлагается использовать фискальные стимулы. При этом предусмотрены специальные "предохранители" от злоупотреблений при использовании стимулов для индустриальных парков.