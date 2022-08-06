В Черниговской области предупреждают о взрывах: что произошло

В Черниговской области местные жители будут слышать взрывы сегодня, 6 августа. Жителей просят сохранять спокойствие.
Причиной взрывов является обезвреживание взрывоопасных предметов недалеко от Шестовицы.
Об этом сообщает "Суспильне Чернигов" со ссылкой на Департамент гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА.
"6 августа между 13:00 и 15:00 вблизи Шестовицы спасатели ГСЧС будут обезвреживать взрывоопасные предметы путем подрыва. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении.
Отметим, в Киевской области пиротехники ГСЧС продолжают работы по разминированию территорий, обезвредили уже около 60 тысяч взрывоопасных предметов.
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