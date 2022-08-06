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В Черниговской области предупреждают о взрывах: что произошло

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В Черниговской области предупреждают о взрывах: что произошло

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

В Черниговской области местные жители будут слышать взрывы сегодня, 6 августа. Жителей просят сохранять спокойствие.

Причиной взрывов является обезвреживание взрывоопасных предметов недалеко от Шестовицы.

Об этом сообщает "Суспильне Чернигов" со ссылкой на Департамент гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА.

"6 августа между 13:00 и 15:00 вблизи Шестовицы спасатели ГСЧС будут обезвреживать взрывоопасные предметы путем подрыва. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении.

Отметим, в Киевской области пиротехники ГСЧС продолжают работы по разминированию территорий, обезвредили уже около 60 тысяч взрывоопасных предметов.

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