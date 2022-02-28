В Черниговской области призывают распространять письма российским военным: вы пришли с огнем и мечом

В Черниговской области призывают распространять письма российским военным: вы пришли с огнем и мечом

Людей просят распространять в Сети и расклеивать открытки в городе и области.

В Черниговской области просят распечатывать и расклеивать листовки-обращения к российским солдатам.

Об этом сообщается на сайте Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"У кого есть такая возможность – массово распечатывайте фото ниже и расклеивайте их по всем местам возможного передвижения вражеских войск, на столбах, деревьях, заборах, где возможно. Враг деморализован, так что только вместе мы сможем его остановить. Максимально распространяйте публикацию среди друзей и знакомых", — отмечают в сообщении.