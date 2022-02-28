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В Черниговской области призывают распространять письма российским военным: вы пришли с огнем и мечом

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Людей просят распространять в Сети и расклеивать открытки в городе и области.

В Черниговской области просят распечатывать и расклеивать листовки-обращения к российским солдатам.

Об этом сообщается на сайте Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"У кого есть такая возможность – массово распечатывайте фото ниже и расклеивайте их по всем местам возможного передвижения вражеских войск, на столбах, деревьях, заборах, где возможно. Враг деморализован, так что только вместе мы сможем его остановить. Максимально распространяйте публикацию среди друзей и знакомых", — отмечают в сообщении.

‼️Внимание, черниговцы и жители области‼️ У кого есть такая возможность — массово распечатывайте фото ниже и расклеивайте их по...

Опубликован Черниговский областной ТЦК и СП Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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