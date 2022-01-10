В Черниговской области произошло массовое ДТП: 11 пострадавших, в том числе и ребенок

В Черниговской области произошло массовое ДТП: 11 пострадавших, в том числе и ребенок

На трассе не разминулись микроавтобус и легковушка.

В Черниговской области, на автодороге М-02 "Кипти — Глухов — Бачевск", произошло ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. По данным спасателей, пострадали 11 человек, из них 1 ребенок (2010 г.р.). Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

Для деблокирования пострадавших привлекалось 9 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Пьяный водитель набросился с кулаками на пострадавших после ДТП в Киеве

Напомним, в Днепропетровской области водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в автомобиль MAN, который двигался впереди него.

Читайте также: