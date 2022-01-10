В Черниговской области произошло массовое ДТП: 11 пострадавших, в том числе и ребенок

На трассе не разминулись микроавтобус и легковушка.
В Черниговской области, на автодороге М-02 "Кипти — Глухов — Бачевск", произошло ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. По данным спасателей, пострадали 11 человек, из них 1 ребенок (2010 г.р.). Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
Для деблокирования пострадавших привлекалось 9 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Напомним, в Днепропетровской области водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в автомобиль MAN, который двигался впереди него.
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