В Черниговской области пьяный муж выпрыгнул из окна, чтобы напугать жену: чем все закончилось

Мужчина оказался в реанимации.
В Крюковке (Черниговская область) семейная ссора закончилась неприятным инцидентом. 36-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и оказался в реанимации. А все, чтобы напугать жену.
Об этом пишет местное издание сheline.com.ua.
Жители дома услышали шум за окном, а затем крик о помощи. Соседи вызвали правоохранителей, когда увидели на земле мужчину.
Выпавший из окна пострадавший мужчина жаловался на боль в бедре, поврежденные челюсти. Позже медики обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму и закрытые переломы нижней и верхней челюстей.
Жена рассказала копам, что в тот день у них дома сидела компания, выпивали. Когда гости ушли, они поругались. Женщина говорит, что мужчина не раз угрожал, что выпрыгнет из окна.
Напомним, в Ивано-Франковске с лестничной клетки девятого этажа дома свалился 17-летний парень.
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