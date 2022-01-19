В Черниговской области пьяный муж выпрыгнул из окна, чтобы напугать жену: чем все закончилось

В Черниговской области пьяный муж выпрыгнул из окна, чтобы напугать жену: чем все закончилось

Мужчина оказался в реанимации.

В Крюковке (Черниговская область) семейная ссора закончилась неприятным инцидентом. 36-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и оказался в реанимации. А все, чтобы напугать жену.

Об этом пишет местное издание сheline.com.ua.

Жители дома услышали шум за окном, а затем крик о помощи. Соседи вызвали правоохранителей, когда увидели на земле мужчину.

Выпавший из окна пострадавший мужчина жаловался на боль в бедре, поврежденные челюсти. Позже медики обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму и закрытые переломы нижней и верхней челюстей.

Жена рассказала копам, что в тот день у них дома сидела компания, выпивали. Когда гости ушли, они поругались. Женщина говорит, что мужчина не раз угрожал, что выпрыгнет из окна.

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