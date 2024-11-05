В Черниговской области пьяный несовершеннолетний водитель вместе с девушкой вылетел в кювет

Двое пассажиров были доставлены в больницу.

2 ноября в селе Роище Черниговского района произошло ДТП. Автомобиль "ВАЗ 2106" влетел в кювет и опрокинулся, пострадали два человека.

Об инциденте сообщила представитель Нацполиции в области Наталья Слабеняк в комментарии Суспільному.

По информации полиции, виновником аварии оказался 17-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Руководитель медицинского учреждения Наталья Сергечик уточнила, что пострадали девушка и парень. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Парень – в состоянии средней тяжести в травматологическом отделении.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в Одесской области в ДТП погиб депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян.

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