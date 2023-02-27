В Черниговской области работает ПВО: сбили один вражеский беспилотник

Продолжается тревожная ночь на 27 февраля 2023 года.
В Черниговской области заметили "Шахеды".
Об этом в социальных сетях сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.
"Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", — говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердили в ОК "Север".
"На Черниговщине уже есть "минус" "Шахед", — читаем в сообщении.
"Есть еще цели в небе, будьте внимательны", — написал в сообщении в социальных сетях руководитель Офиса президента Украины.
Напомним, что ранее в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу, украинцев предупреждают об опасности.
Читайте также: