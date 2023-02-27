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В Черниговской области работает ПВО: сбили один вражеский беспилотник

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1770
Время на прочтение
1 мин
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В Черниговской области работает ПВО: сбили один вражеский беспилотник

Фото: ТСН.ua

Продолжается тревожная ночь на 27 февраля 2023 года.

В Черниговской области заметили "Шахеды".

Об этом в социальных сетях сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили в ОК "Север".

"На Черниговщине уже есть "минус" "Шахед", — читаем в сообщении.

"Есть еще цели в небе, будьте внимательны", — написал в сообщении в социальных сетях руководитель Офиса президента Украины.

Напомним, что ранее в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу, украинцев предупреждают об опасности.

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Дата публикации
Просмотры
1770
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