В Черниговской области разоблачили организатора нелегальной переправы ухилянцев через границу

На Черниговщине, недалеко от границы с Беларусью, оперативники 105-го пограничного отряда разоблачили организатора незаконной схемы переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Мужчина подробно изучал местность, разрабатывал обходящие блокпосты маршруты и сопровождал уклонян до границы. Он также продавал информацию об этих маршрутах через мессенджеры, в частности, Telegram-каналы.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Задержание произошло при попытке переправки очередного "клиента". У подозреваемого изъяли наличные деньги, мобильные телефоны и другие доказательства. Следствие, проводимое Главным управлением Национальной полиции в Черниговской области, задокументировало противоправную деятельность.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

Операция была проведена под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры. Пограничники 105-го отряда заявили, что продолжают работу над разоблачением схожих преступных схем для обеспечения безопасности государственных границ.

Напомним, что двое сотрудников Одесского ТЦК задерживали мужчин на блокпостах и требовали деньги за отсрочку от мобилизации. Их разоблачили сотрудники Государственного бюро расследований.

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