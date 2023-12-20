В Черниговской области родственники посоветовали мужчине отказаться от мобилизации: как это закончилось

Мужчина просил суд его строго не наказывать

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Коропского райсуда Черниговской области.

По данным суда, мужчину в июне 2023 года ВВК сочла годным к военной службе. В тот же день он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и объяснил, что действительно получил повестку, однако не пришел в ТЦК и СП, поскольку "его убедила семья не проходить военную службу". Мужчина на суде просил его не наказывать.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Хмельницкой области участник АТО отказался от мобилизации из-за "направления в психушку".

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