В Черниговской области россияне обстреляли гражданское авто

В понедельник, 29 января, российские войска обстреляли гражданский автомобиль на пограничные в Черниговской области — в Гремяче.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его информации, в результате обстрела прошло без пострадавших. Впрочем, другие детали удара врага Чаус не сообщил.

"К счастью, никто не пострадал. Россия – террорист", — подчеркнул он.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что в течение прошлой недели армия РФ 30 раз обстреляла 12 приграничных населенных пунктов Черниговщины. Зафиксирован 171 взрыв. В частности, было два авиационных удара.

Напомним, на днях в Черниговской области в 5-километровой зоне ввели ограничения. В частности, в зоне у границы Госпогранслужба усилит режим контроля за передвижением гражданских.

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