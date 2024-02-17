В Черниговской области россияне сбросили с дрона неизвестные взрывные устройства

Захватчики атаковали две общины в области.

Российская оккупационная армия 16 февраля обстреляла две пограничные общины в Черниговской области — Семеновске и Сновске. В частности, захватчики неизвестны взрывные устройства из БПЛА.

Об этом "Общественному" сообщила старший офицер прессслужбы Черниговского пограничного отряда Любовь Пленсак.

По ее словам, под огнем армии РФ оказались пять деревень. Пограничники зафиксировали 55 взрывов, приходы, возможно, из минометов, станкового автоматического гранатомета.

В Семеновской общине пограничники зафиксировали 19 взрывов в направлении Леоновки, Блешни и Прогресса. Приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм. Кроме того, с дрона россияне сбросили неизвестные взрывные устройства.

В Сновской общине было 36 взрывов в направлении деревень Клюсы и Елино. Приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм и автоматического станкового гранатомета.

Напомним, на днях в Сети появилась информация о наступлении россиян на севере и угрозе оккупации города Сумы. Власти города опровергают фейк. Пока реальной угрозы нет, отмечают в мэрии.

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