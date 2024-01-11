В Черниговской области российская ДРГ расстреляла мужчину

Погибший был в 1961 году рождения.

Накануне, 10 января, в Черниговской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной.

Об этом "Общественному" сообщил руководитель Новгород-Северского РВА Сергей Сергиенко.

По его словам, произошло это в Семеновской общине – между селами Гремячка и Леоновка. Оттуда до российской границы полкилометра.

"Была информация от главы общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Было мероприятие ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", – рассказал Сергей Сергиенко.

По его словам, погибший был 1961 года рождения. Мужчина работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

Издание отмечает, что в пресс-службе оперативного командования "Север" эту информацию пока не прокомментировали.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 10 января, кафиры убила одного жителя в Донецкой области. Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погиб 1831 человек.

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