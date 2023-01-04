В Черниговской области СБУ поймала предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси

Предатель собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Черниговской области.

В Черниговской области Служба безопасности Украины разоблачила предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского агента, который собирал разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Им оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в конце 2022 года.

В ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного.

"Прежде всего, установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области", — говорится в сообщении.

Особое внимание предатель обращал на места жительства командного состава украинских войск. Полученные сведения он пытался передать в Россию через одного из уклониста, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.

На основании собранных доказательств следователи сообщили белорусскому агенту о подозрении по трем статьям: ст. 111 (государственная измена); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности.

Коллаборанты в Украине.

В Украине с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из Херсонской и Запорожской областей.

Недавно Служба безопасности разоблачила в Херсоне местного жителя, который охранял административные здания рашистов во время оккупации города, а украинских патриотов задерживал и отправлял в застенки.

Читайте также: