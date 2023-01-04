В Черниговской области СБУ поймала предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси

Предатель собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Черниговской области.
В Черниговской области Служба безопасности Украины разоблачила предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского агента, который собирал разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Им оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в конце 2022 года.
В ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного.
"Прежде всего, установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области", — говорится в сообщении.
Особое внимание предатель обращал на места жительства командного состава украинских войск. Полученные сведения он пытался передать в Россию через одного из уклониста, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.
На основании собранных доказательств следователи сообщили белорусскому агенту о подозрении по трем статьям: ст. 111 (государственная измена); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности.
Коллаборанты в Украине.
В Украине с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.
Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из Херсонской и Запорожской областей.
Недавно Служба безопасности разоблачила в Херсоне местного жителя, который охранял административные здания рашистов во время оккупации города, а украинских патриотов задерживал и отправлял в застенки.
Читайте также: