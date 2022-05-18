В Черниговской области СБУ разоблачила блогершу, которая оправдывала российскую агрессию и оккупантов

В Черниговской области СБУ разоблачила блогершу, которая оправдывала российскую агрессию и оккупантов

Служба безопасности Украины сообщила о спецоперациях, проведенных за минувшие сутки.

Среди них – СБУ сообщила о подозрении блогерше, которая публично оправдывала агрессию Российской Федерации. Случилось это на Черниговщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также у Киеве контрразведка СБУ разоблачила двух учредителей столичной ИТ-компании, поставлявших оккупантам программное обеспечение и оргтехнику. Также задержан еще один коллаборант за поддержку агрессора во время оккупации Дымера.

В Донецкой области задержан вражеский агент. Он собирал информацию о подразделениях ВСУ и Нацполиции в Славянске. В Луганской области к 8 и 10 годам заключения приговорены двое боевиков "ЛНР", которых захватили в плен в марте. Также на сотрудничестве с оккупантами разоблачен эксначальник одного из филиалов национальной энергокомпании.

Кроме этого, СБУ идентифицировала двух высокопоставленных оккупационных группировок России, которые причастны к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале.

Напомним, в новом перехвате СБУ российские кафиры рассказывают, что они живут в ужасе от ночных атак партизан и ВСУ и учат украинский.

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