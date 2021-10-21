В Черниговской области школьница родила ребенка от 17-летнего парня

Девочку назвали Полина.

13-летняя Наталья, жительница села Городище (Черниговская область), родила дочь.

Об этом Суспільне сообщил отец новорожденной 17-летний Сергей Коцюба.

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По его словам, роды были стремительные, поэтому рожали в Мени, до Чернигова не успели доехать.

"Родила девочку. Назвали Полина. Вес 2800. Я позавчера ездил, но меня в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им и все", - сказал он.

На вопрос, успели ли они расписаться с Натальей, ответил, что еще нет.

Напомним, в апреле 2021 года в полицию на Куликовщине поступило сообщение от медиков о том, что к ним попала на прием тогда еще 12-летняя беременная девушка. Тогда полиция открыла уголовное производство. Сейчас, по словам Сергея Коцюбы, дело закрыли.

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