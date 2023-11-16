В Черниговской области снаряд взорвался возле авто волонтера, которая везла гуманитарную помощь

Пока женщина прооперирована, угрозы жизни нет, по данным местных властей.

При обстреле Черниговщины осколочное ранение получила волонтер из Сумщины. Ее прооперировали.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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По его словам, инцидент произошел в среду, 15 ноября, в Новгород-Северщине.

"Госпожа Наталья везла продовольственную гуманитарную помощь. В какой-то момент услышала свист и взрыв снаряда направо. Обломок от снаряда пробил правую пассажирскую дверь и попал водитель в ногу. Женщина ехала сама. Она зажала рану и добралась до ближайшего блокпоста, где военные оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу", — рассказал чиновник.

Всего за сутки в области услышали 24 взрыва, добавил Чаус.

Напомним, за минувшие сутки россияне атаковали ракетами и другим оружием 9 областей Украины. Какие последствия – читайте ЗДЕСЬ.

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