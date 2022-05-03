В Черниговской области снова запретили продавать алкоголь

В Черниговской области решили вернуть запрет на торговлю алкогольными напитками.

Запрет будет распространен на территории всего региона. Глава областной военной администрации Вячеслав Чаус подписал распоряжение.

Об этом он сообщил в своем видеообращении 3 мая.

"Вчера мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели. Если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую – акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей. Поэтому сегодня утром я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области. В новый день с холодной трезвой головой каждый делает свое дело", — отметил он.

К слову, предварительный запрет на продажу алкоголя в области был снят в середине апреля. Тогда она продолжалась больше месяца – от 26 февраля.

Как сообщалось, в Черновицкой области был отменен запрет на продажу алкоголя. Спиртное в Буковине начали продавать в магазинах с субботы, 23 апреля. Власти области объяснили, что отмена продажи алкоголя в регионе позволит существенно наполнить бюджет.

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