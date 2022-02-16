В Черниговской области стартовали учения СБУ со спецтехникой и вооружением: к чему готовиться людям

Все действия будут проходить с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
В Черниговской области начались антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Силовики могут проверять у людей документы и производить осмотр авто.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север".
Многоэтапные контрдиверсионные учения Антитеррористического центра СБУ стартовали 16 февраля. Отрабатывать навыки силовики будут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.
"Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей", — предупредили в СБУ.
Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека.
Читайте также:
- Военные показали яркое видео с учений боевой авиации "Метель-2022"
- "Все маневры понятны": стало известно, какая ситуация в море у Одессы из-за российских военных учений
- В Днепропетровской области обезвредили "диверсантов"