В Черниговской области стартовали учения СБУ со спецтехникой и вооружением: к чему готовиться людям

В Черниговской области стартовали учения СБУ со спецтехникой и вооружением: к чему готовиться людям

Все действия будут проходить с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

В Черниговской области начались антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Силовики могут проверять у людей документы и производить осмотр авто.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север".

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Многоэтапные контрдиверсионные учения Антитеррористического центра СБУ стартовали 16 февраля. Отрабатывать навыки силовики будут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

"Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей", — предупредили в СБУ.

Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека.

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