В Черниговской области столкнулись микроавтобус и грузовик: погибло 11 человек, почти столько же пострадало

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. На месте работают следователи и спасатели.
На Черниговщине утром 7 декабря произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись грузовик и микроавтобус.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Происшествие случилось рядом с поселком Брусилов около 08:00. Там на дороге Чернигов — Гремяч столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус, курсирующий по маршруту "Чернигов — Сосница".
В результате аварии предварительно погибли 10 человек. Еще семь получили травмы разной степени тяжести. На месте работают правоохранители и спасатели, которые вырезают тела погибших из изуродованного транспортного средства.
Обновлено: согласно последним данным от спасателей, в аварии погибли 11 человек, восемь получили травмы.
Напомним, что полицейский, который под Киевом протаранил машину и убил двух человек, сел за руль пьяным.
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