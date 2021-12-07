В Черниговской области столкнулись микроавтобус и грузовик: погибло 11 человек, почти столько же пострадало

В Черниговской области столкнулись микроавтобус и грузовик: погибло 11 человек, почти столько же пострадало

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. На месте работают следователи и спасатели.

На Черниговщине утром 7 декабря произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись грузовик и микроавтобус.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Происшествие случилось рядом с поселком Брусилов около 08:00. Там на дороге Чернигов — Гремяч столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус, курсирующий по маршруту "Чернигов — Сосница".

В результате аварии предварительно погибли 10 человек. Еще семь получили травмы разной степени тяжести. На месте работают правоохранители и спасатели, которые вырезают тела погибших из изуродованного транспортного средства.

Обновлено: согласно последним данным от спасателей, в аварии погибли 11 человек, восемь получили травмы.

ГСЧС Украины

Напомним, что полицейский, который под Киевом протаранил машину и убил двух человек, сел за руль пьяным.

Читайте также: