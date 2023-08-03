В Черниговской области тиран, которому полиция запретила приближаться к женщине, убил ее

Злоумышленник также вынес ценные вещи из дома.
На Черниговщине мужчина убил сожительницу и обокрал. Домашнее насилие в этой семье было систематическим. Только за прошлый месяц полиция составляла на тирана четыре протокола.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
Сообщение о том, что в собственном доме обнаружено тело 40-летней жительницы Новгород-Северщины, поступило в полицию от односельчан.
В течение нескольких часов оперативники полиции разыскали и задержали подозреваемого в убийстве в соседнем Корюковском районе. Злоумышленником оказался 43-летний сожитель потерпевшей.
"Полицейские установили, что ночью задержанный ворвался в дом женщины, убил ее и забрал из дома золотые украшения", — рассказали в полиции.
Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения мужчиной телесных повреждений потерпевшей (статья 125 Уголовного кодекса Украины).
В июле полиция составляла на мужчину четыре протокола за совершение домашнего насилия (часть 1 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях), которые были направлены в суд.
В связи с угрозой жизни и здоровью потерпевшей полицейские каждый раз выносили в отношении обидчика срочное запретительное предписание: ему было запрещено приближаться или любым способом контактировать с женщиной.
Напомним, в Житомире 41-летний местный житель зарезал 23-летнего военнослужащего. Трагедия произошла из-за замечаний мужчине.
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