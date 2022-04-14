В Черниговской области тракторист взорвался на противотанковой мини и погиб: фото

В Черниговской области тракторист взорвался на противотанковой мини и погиб: фото

На этом же участке пиротехники обнаружили и обезвредили еще одну мину.

В среду, 13 апреля, возле села Новая Басань Черниговской области минитрактор с прицепом взорвался на противотанковой мини. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Несчастный случай произошел в 15:00.

"Полицейские установили, что 42-летний местный житель трактором вывозил мусор. Возвращаясь полем в село, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину", — рассказывают в полиции.

На этом же участке пиротехники обнаружили и обезвредили еще одну мину.

"Полиция призывает граждан быть крайне внимательными и осторожными! Особенно на территориях, временно находившихся в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов", — говорится в сообщении.

Правоохранители также настоятельно рекомендуют гражданам не передвигаться там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля.

"Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям", — отметили полицейские.

По факту смерти мужчины было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в Черниговской области 11 апреля местный житель на авто взорвался на мине недалеко от трассы Киев-Чернигов. От полученных травм мужчина погиб на месте.