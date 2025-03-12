В Черниговской области трое детей провалились под лед на реке: выжили не все

В селе Малый Листвен трое детей 8, 9 и 12 лет играли вблизи реки, и в какой-то момент решили выйти на тонкий лед. В результате 9-летний мальчик утонул в ледяной воде.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Как говорится в сообщении ведомства, крики детей услышала прохожая житель села. Женщина сумела вытащить 12-летнего мальчика и тело его захлебнувшегося младшего брата. Самый маленький мальчик в этот момент находился ближе всего к берегу и практически не пострадал.

В ГУ ГСЧС области сообщили, что 12-летнего мальчика после осмотра медиками госпитализировали в больницу. Еще одного мальчика, 2017 года рождения, забрали домой родственники.

Следователь полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Херсонской области обнаружили тела троих детей, которые провалились под тонкий лед 13 февраля. Среди них 9-летний мальчик, 14-летняя девочка и 13-летний мальчик.

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