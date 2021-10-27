В Черниговской области турагентство за два месяца заработало на фейковых COVID-сертификатах ₴500 тыс.

В Черниговской области турагентство за два месяца заработало на фейковых COVID-сертификатах ₴500 тыс.

Наличие COVID-сертификата за $250 у невакцинированных граждан подтверждало приложение "Дия".

В Черниговской области мошенники продавали COVID-сертификаты за 250 долларов невакцинированным гражданам и только за последние два месяца заработали более 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

По данным следствия, 52-летняя владелица туристического агентства сговорилась с черниговским врачом и медсестрой, которые вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры и выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты.

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"Она предлагала клиентам приобрести сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту туристическую компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать, — рассказали правоохранители. — В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов".

Отмечается, что поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дия" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у непривитого лица.

В ходе обысков в рабочих кабинетах медицинских работников, в офисе туристического агентства и дома у всех фигурантов полицейские изъяли компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

В полиции возбуждено уголовное производство по статье о несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 3 ст. 362 УКУ).

"Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжаются следственные действия", — указали правоохранители.

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