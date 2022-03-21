В Черниговской области украинские военные захватили самоходную гаубицу оккупантов

Кроме того, еще одна такая же единица вооружения уничтожена в бою.

В Черниговской области украинские военные захватили самоходную гаубицу российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ" в социальной сети Facebook.

"Автопарк сил сопротивления Сиверщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – 2С19 МСТА-С с боекомплектом", — говорится в сообщении.

Также сказано, что еще одна такая же единица вооружения уничтожена в бою.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч оккупантов. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов, или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.

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