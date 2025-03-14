В Черниговской области упал российский "Шахед": какие последствия

За прошедшие сутки в селе Липов Рог Вертиевской общины Черниговской области упал российский ударный беспилотник типа "Шахед".

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивнич".

В результате курения БпЛА повреждено фермерское хозяйство.

Военные подчеркнули, что за прошедшие сутки предварительно потери и ранения среди гражданского населения не зафиксированы. Впрочем, из-за обстрелов уничтожены и повреждены гаражи, фермерское хозяйство, жилые дома и автомобили.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали Украину "Шахедами". Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 дронов. Также девять БПЛА локационно потеряно.

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