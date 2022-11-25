В Черниговской области увеличили продолжительность отключений: что известно

В Черниговской области увеличили продолжительность отключений электроэнергии: ввели 6-часовые ограничения.

Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

По его словам, энергосистема после ракетных ударов армии РФ нестабильна. Именно поэтому в области отключения света будут длиннее обычного. Так, в регионе решили применить график 6:3.

"Энергетики делают все, чтобы восстановить энергетическую систему. Энергосистема страны нестабильна. Мы точно забываем сейчас о графиках 4:4 и готовимся к аварийным отключениям", — подчеркнул Чаус.

Глава области отметил, что на Черниговщине разворачивают "Пункти незламності", чтобы жители могли согреться, зарядить телефоны, другие гаджеты и получить первую помощь.

Напомним, 25 ноября, в Черновицкой области будут отключать свет без графиков. Их, вероятно, введут через один-два дня. Буковина получила объем мощности, которой хватает на 39% потребностей области в электроэнергии.

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