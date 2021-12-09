В Черниговской области в доме сгорели супруги

Спасатели назвали вероятную причину трагедии.
В селе Надыновка Кыптовской общины загорелся дом. При разборе конструкций здания спасатели обнаружили обгоревшие тела хозяев – мужа и жены.
Об этом сообщили в ГСЧС Черниговской области.
Вероятной причиной трагического случая стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательной печи. Огнем уничтожены кровля, перекрытия, повреждены отдельные конструктивные элементы стен и имущества.
Для ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Напомним, в Николаевской области погибла женщина во время пожара в собственном доме.
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