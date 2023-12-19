В Черниговской области в пожаре погибла мать с двумя детьми (фото)

В Черниговской области во время пожара погибли двое детей, а также их мама. В их доме возникло возгорание.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар произошел в селе Гмырянка Ичнянского территориального общества. Спасателям удалось ликвидировать пожар в течение часа.

"На месте происшествия обнаружены тела матери 2000 года рождения и двух мальчиков – 2019 и 2020 годов рождения". – сообщили в пресс-службе.

Пожар в Черниговской области.

Пожар в Черниговской области.

Пожар в Черниговской области.

Как сообщалось, в Житомирской области пожар убил троих детей. Им было от двух до пяти лет. Мама малышей, 1986 года рождения, получила ожоги.

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