В Черниговской области в собственном доме трагически погибли супруги

В Черниговской области по неосторожности во время курения хозяина дома погибли супруги: 46-летний мужчина и его 48-летняя жена.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

"12 ноября в 00:40 к спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе Озеряны Варвинской громады Прилукского района. Соседи увидели пламя на кровле и дым внутри помещения и сразу позвонили в пожарно-спасательную службу", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте обнаружили тела супругов. В общей сложности к тушению привлекли 12 спасателей и три единицы специальной техники.

Напомним, в Черновцах произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого погибли женщина с сыном.

А в Полтавской области во время пожара погиб 2-летний ребенок. Произошло это в одном из сел Лубенского района.

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