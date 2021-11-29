В Черниговской области вне службы подстрелили полицейского: он скончался в больнице

В Черниговской области вне службы подстрелили полицейского: он скончался в больнице

В мужчину случайно попали на охоте.

В больнице скончался полицейский Черниговского районного управления полиции, которого случайно попали на охоте.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Так, 28 ноября, около полудня в полицию поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района был ранен 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции. На момент происшествия он находился не на службе и в гражданской одежде.

Мужчина отправился на охоту с тремя друзьями. По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник стрелял по животному, а случайно попал в товарища.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что Польше в селе Пасечник Нижнесилезского воеводства ранили 48-летнего украинца. Один из правоохранителей попал ему в ногу, чтобы успокоить.

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