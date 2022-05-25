В Черниговской области во время пожара погибли двое детей (фото)

В Черниговской области во время пожара погибли двое детей (фото)

В момент пожара в доме находились две семьи.

На Черниговщине в селе Иржавец Прилуцкого района в результате пожара погибли двое детей. Пожар вспыхнул 25 мая примерно в 4:30.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

По словам хозяйки, которая успела выбраться из горящего дома вместе с младшим сыном, своей подругой и ее ребенком, в доме остались еще двое детей.

"Пожарные во время проведения разведки в одной из комнат обнаружили без сознания мальчика и девочку 2009 и 2010 годов рождения. Спасатели вынесли их из горящего дома и передали медицинским работникам. К сожалению, медики констатировали факт гибели детей в результате действия опасных продуктов горения", — говорится в сообщении

Одна из пострадавших женщин и мальчик 2012 года доставлены в Ичнянскую городскую больницу.



Огнем уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие дома и имущество. Причина пожара устанавливается. По факту трагедии правоохранительными органами проводится расследование.

Напомним, в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на АЗС (фото).

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