В Черниговской области во время возведения понтонного моста утонули 8 оккупантов и начальник штаба

В Черниговской области во время возведения понтонного моста утонули 8 оккупантов и начальник штаба

Шесть тел погибших военнослужащих не смогли достать из воды.

В Черниговской области река Десна унесла жизни 9 оккупантов во главе с начальником штаба.

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Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, 27 марта на реке Десна в Черниговской области во время строительства понтонного моста погибли 9 оккупантов.

"Во время возведения понтонно-мостовой переправы через реку Десна в районе Чернигова погиб начальник штаба 40 инженерно-саперного полка (в/ч 14330, Ишим) подполковник Корника Александр. Вместе с ним погибли 8 и получили ранения еще 17 военнослужащих полка. Военнослужащих не смогли достать из воды, их унесло течением", — рассказал Цымбалюк.

Напомним, что в районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Украинские защитники попали в мост вместе с оккупантами.